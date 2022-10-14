Панарин обошёл Маркова по количеству очков среди россиян в НХЛ

30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сумел сделать четыре результативных действия в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (7:3), благодаря чему продвинулся в списке лучших бомбардиров турнира среди россиян.

Вслед за Сергеем Самсоновым, Панарину удалось обойти и Андрея Маркова, на счету которого было 572 очка. У Артемия же после встречи с «Миннесотой» стало 574 (188+386) результативных действия, что позволяет ему занимать чистое 16-е место по количеству очков среди россиян в НХЛ. Его следующая цель – Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг», у которого 617 (246+371) очков.

Рекордсменом по этому показателю является 37-летний нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с 1410 (780+630) очками. Следом за ним идёт Сергей Фёдоров (1179), а замыкает тройку Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» (1146).