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«Даллас» уверенно обыграл «Нэшвилл», у Гурьянова – «-1»

«Даллас» уверенно обыграл «Нэшвилл», у Гурьянова – «-1»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Уже на 3-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Мэйсона Марчмента после паса Тайлера Сегина. На 19-й минуте Малчмент оформил дубль, а пасы ему отдали всё тот же Сегин и Нильс Лундквист. На последней минуте второго периода увеличил преимущество гостей Джо Павелски после передач Роопе Хинца и Джейсона Робертсона. А на 45-й минуте гости забили свой последний год в матче – отличился Уайатт Джонстон с пасов Сегина и Райана Сутера. Через 30 секунд одну шайбу отыграл Райан Джохансен с пама Ээли Толванена.

Российский нападающий победителей Денис Гурьянов заработал коэффициент полезности «-1». В составе хозяев очками не отметился россиянин Яков Тренин.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2022, пятница. 03:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Марчмент (Сегин) – 02:31 (5x5)   0:2 Марчмент (Лундквист, Сегин) – 18:56 (5x4)   0:3 Павелски (Хинц, Робертсон) – 39:09 (5x5)   0:4 Джонстон (Сегин, Сутер) – 44:22 (5x4)   1:4 Джохансен (Толванен) – 44:53 (5x5)
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