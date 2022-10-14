«Даллас» уверенно обыграл «Нэшвилл», у Гурьянова – «-1»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



Уже на 3-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Мэйсона Марчмента после паса Тайлера Сегина. На 19-й минуте Малчмент оформил дубль, а пасы ему отдали всё тот же Сегин и Нильс Лундквист. На последней минуте второго периода увеличил преимущество гостей Джо Павелски после передач Роопе Хинца и Джейсона Робертсона. А на 45-й минуте гости забили свой последний год в матче – отличился Уайатт Джонстон с пасов Сегина и Райана Сутера. Через 30 секунд одну шайбу отыграл Райан Джохансен с пама Ээли Толванена.



Российский нападающий победителей Денис Гурьянов заработал коэффициент полезности «-1». В составе хозяев очками не отметился россиянин Яков Тренин.