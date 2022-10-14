Плющев об эпизоде с травмой Бардакова: надо голову включать, прежде чем делать силовой

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался об эпизоде с Захаром Бардаковым в матче СКА и ярославского «Локомотива», где хоккеист получил повреждение из-за открытой калитки на скамейке ярославской команды.

«В этом эпизоде вообще все «сложилось» – и игрок, который менялся, никуда не торопясь, и техник, который открывает и закрывает калитку, и тот хоккеист, который проводил силовой. Надо же смотреть, прежде чем прием делать, голову включать, а на смене ногами и руками шевелить – на льду-то матч продолжается! Всем надо быть в игре – и скамейка тоже ее часть. В итоге – один момент, кто-то зазевался, кто-то положился на авось, что успеют закрыть дверцу – и у игрока травма на ровном месте, он больше не выходит и едет в больницу. Надеюсь, ничего серьезного там не будет. Хотя такие столкновения с острым углом могут заканчиваться очень неприятно», – рассказал Плющев «Чемпионату».