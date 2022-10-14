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Наставник «Калгари» Саттер стал 11-м тренером в истории НХЛ, одержавшим 700 побед в лиге

Наставник «Калгари» Саттер стал 11-м тренером в истории НХЛ, одержавшим 700 побед в лиге
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Сегодня прошёл матч НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш». Победу одержали «огоньки» со счётом 5:3.

Главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер оформил свою 700-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. Наставник «огоньков» стал 11-м тренером лиги, кому покорялось это достижение.

Список всех тренеров, одержавших 700 побед в регулярных чемпионатах НХЛ выглядит так:

  1. Скотти Боумэн — 1244.
  2. Джоэль Кенневилль — 969.
  3. Барри Тротц — 914.
  4. Кен Хичкок — 849.
  5. Эл Арбор — 782.
  6. Линди Рафф — 782.
  7. Пол Морис — 775.
  8. Ален Виньо — 722.
  9. Питер Лавиолетт — 717.
  10. Майк Бэбкок — 700.
  11. Дэррил Саттер — 700.

В начале октября Саттер продлил контракт с «Калгари» до 2025 года. 63-летний специалист возглавил «Флэймз» в марте 2021 года. Ранее Саттер работал с канадским клубом с 2002 по 2006 год и выходил с ним в финал Кубка Стэнли в 2004 году. Кроме того, с 2003 по 2010 год Саттер занимал пост генерального менеджера клуба.

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