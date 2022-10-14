Наставник «Калгари» Саттер стал 11-м тренером в истории НХЛ, одержавшим 700 побед в лиге

Сегодня прошёл матч НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш». Победу одержали «огоньки» со счётом 5:3.

Главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер оформил свою 700-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. Наставник «огоньков» стал 11-м тренером лиги, кому покорялось это достижение.

Список всех тренеров, одержавших 700 побед в регулярных чемпионатах НХЛ выглядит так:

Скотти Боумэн — 1244. Джоэль Кенневилль — 969. Барри Тротц — 914. Кен Хичкок — 849. Эл Арбор — 782. Линди Рафф — 782. Пол Морис — 775. Ален Виньо — 722. Питер Лавиолетт — 717. Майк Бэбкок — 700. Дэррил Саттер — 700.

В начале октября Саттер продлил контракт с «Калгари» до 2025 года. 63-летний специалист возглавил «Флэймз» в марте 2021 года. Ранее Саттер работал с канадским клубом с 2002 по 2006 год и выходил с ним в финал Кубка Стэнли в 2004 году. Кроме того, с 2003 по 2010 год Саттер занимал пост генерального менеджера клуба.