Наставник «Калгари» Саттер стал 11-м тренером в истории НХЛ, одержавшим 700 побед в лиге
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Сегодня прошёл матч НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш». Победу одержали «огоньки» со счётом 5:3.
Главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер оформил свою 700-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. Наставник «огоньков» стал 11-м тренером лиги, кому покорялось это достижение.
Список всех тренеров, одержавших 700 побед в регулярных чемпионатах НХЛ выглядит так:
- Скотти Боумэн — 1244.
- Джоэль Кенневилль — 969.
- Барри Тротц — 914.
- Кен Хичкок — 849.
- Эл Арбор — 782.
- Линди Рафф — 782.
- Пол Морис — 775.
- Ален Виньо — 722.
- Питер Лавиолетт — 717.
- Майк Бэбкок — 700.
- Дэррил Саттер — 700.
В начале октября Саттер продлил контракт с «Калгари» до 2025 года. 63-летний специалист возглавил «Флэймз» в марте 2021 года. Ранее Саттер работал с канадским клубом с 2002 по 2006 год и выходил с ним в финал Кубка Стэнли в 2004 году. Кроме того, с 2003 по 2010 год Саттер занимал пост генерального менеджера клуба.
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