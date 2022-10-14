Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой матча с «Аризоной»

Сегодня прошёл матч НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвингз» на своём льду принимал «Аризону Койотс». Уверенную победу одержали хозяева со счётом 6:2. По итогам встречи были выбраны три звезды матча.

Третьей звездой стал форвард «Аризоны» Ник Ритчи, оформивший дубль.

Второй звездой матча признан российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Форвард забил гол, нанёс пять бросков и заработал показатель полезности «+1». Малкин провёл на площадке 16 минут 13 секунд, из которых чуть более четырёх минут нападающий выходил в большинстве.

Первой звездой матча признан капитан «пингвинов» Сидни Кросби, набравший три очка при показателе полезности «+1».

Следующий матч «Питтсбург» проведёт на домашнем льду 16 октября с «Тампа Бэй Лайтнинг». Начало матча – в 2:00 мск.