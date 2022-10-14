Малкин, Кросби и Летанг повторили рекорд, сыграв вместе в 17-м сезоне подряд

Сегодня прошёл матч НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвингз» на своём льду принимал «Аризону Койотс». Уверенную победу одержали хозяева со счётом 6:2.

Три игрока «Питтсбурга» – защитник Крис Летанг, форварды Сидни Кросби и Евгений Малкин – приняли участие в матче с «Аризоной».



Для хоккеистов этот сезон стал 17-м в качестве одноклубников. Трио повторило рекорд для четырёх самых крупных спортивных лиг Северной Америки по продолжительности такой серии.

Рекорд был установлен игроками бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис» Дереком Джитером, Мариано Риверой и Хорхе Посадой (играли вместе с 1995 по 2011 годы).

Следующий матч «Питтсбург» проведёт на домашнем льду 16 октября с «Тампа Бэй Лайтнинг». Начало матча – в 2:00 мск.

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