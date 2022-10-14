Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин, Кросби и Летанг повторили рекорд, сыграв вместе в 17-м сезоне подряд

Малкин, Кросби и Летанг повторили рекорд, сыграв вместе в 17-м сезоне подряд
Комментарии

Сегодня прошёл матч НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвингз» на своём льду принимал «Аризону Койотс». Уверенную победу одержали хозяева со счётом 6:2.

Три игрока «Питтсбурга» – защитник Крис Летанг, форварды Сидни Кросби и Евгений Малкин – приняли участие в матче с «Аризоной».

Для хоккеистов этот сезон стал 17-м в качестве одноклубников. Трио повторило рекорд для четырёх самых крупных спортивных лиг Северной Америки по продолжительности такой серии.

Рекорд был установлен игроками бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис» Дереком Джитером, Мариано Риверой и Хорхе Посадой (играли вместе с 1995 по 2011 годы).

Следующий матч «Питтсбург» проведёт на домашнем льду 16 октября с «Тампа Бэй Лайтнинг». Начало матча – в 2:00 мск.

Новость по теме
«Питтсбург» с голом Малкина нанёс крупное поражение «Аризоне»
Новость по теме
Малкин: мы не ветераны, мы всё ещё молоды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022