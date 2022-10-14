Форвард «Коламбуса» Патрик Лайне выбыл на три-четыре недели из-за травмы локтя

Форвард «Коламбуса» Патрик Лайне выбыл на три-четыре недели из-за растяжения связок локтя.



Финский нападающий получил травму в первом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (1:4), в котором он стал автором единственного гола своей команды. Форвард травмировал локоть в неудачном столкновении у борта с защитником «ураганов» Бреттом Песке.



Таким образом, Лайне может пропустить матчи с «Колорадо» в рамках NHL Global Series. Они пройдут 4 и 5 ноября в его родном городе Тампере.



Джастин Дэнфорт заменит 24-летнего игрока в первом звене «Блю Джекетс» с Буном Дженнером и Джонни Годро. Следующий матч «Коламбус» проведёт на домашнем льду с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 15 октября. Начало матча – в 2:00 мск.

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