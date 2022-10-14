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«Достали из туалета и вышвырнули». Финская хоккеистка — о конфликте в России

«Достали из туалета и вышвырнули». Финская хоккеистка — о конфликте в России
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Вратарь женской сборной Финляндии Ноора Рятю рассказала, как её выгнали из сочинского бара во время Олимпиады 2014 года. После поражения в четвертьфинале олимпийского женского турнира по хоккею от шведской сборной хоккеистки сборной Финляндии отправились в бар.

«Нам забронировали ресторан в олимпийской деревне Сочи, но по тем или иным причинам мы туда так и не попали. Мы отправились в местный бар, где на голодный желудок перебрали с алкоголем и вели себя агрессивно.

Я отказалась платить два евро за стакан, который разбила, в результате чего охранники достали меня из туалета и вышвырнули. Это был первый и последний раз в моей жизни, когда меня выгнали из бара на улицу», — цитирует Рятю финское издание Helsingin Sanomat.

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