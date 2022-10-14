«Достали из туалета и вышвырнули». Финская хоккеистка — о конфликте в России
Поделиться
Вратарь женской сборной Финляндии Ноора Рятю рассказала, как её выгнали из сочинского бара во время Олимпиады 2014 года. После поражения в четвертьфинале олимпийского женского турнира по хоккею от шведской сборной хоккеистки сборной Финляндии отправились в бар.
«Нам забронировали ресторан в олимпийской деревне Сочи, но по тем или иным причинам мы туда так и не попали. Мы отправились в местный бар, где на голодный желудок перебрали с алкоголем и вели себя агрессивно.
Я отказалась платить два евро за стакан, который разбила, в результате чего охранники достали меня из туалета и вышвырнули. Это был первый и последний раз в моей жизни, когда меня выгнали из бара на улицу», — цитирует Рятю финское издание Helsingin Sanomat.
Комментарии
- 14 октября 2022
-
15:50
-
15:16
-
15:04
-
14:47
-
14:26
-
14:20
-
14:07
-
13:56
-
13:37
-
13:12
-
12:38
-
12:25
-
12:10
-
12:04
-
11:50
-
11:10
-
10:58
-
10:35
-
10:21
-
10:04
-
09:39
-
09:23
-
09:13
-
08:44
-
08:30
-
08:25
-
08:09
-
07:47
-
07:39
-
07:25
-
07:09
-
07:07
-
06:43
-
06:18
-
06:06
Партнерский контент