«Достали из туалета и вышвырнули». Финская хоккеистка — о конфликте в России

Вратарь женской сборной Финляндии Ноора Рятю рассказала, как её выгнали из сочинского бара во время Олимпиады 2014 года. После поражения в четвертьфинале олимпийского женского турнира по хоккею от шведской сборной хоккеистки сборной Финляндии отправились в бар.

«Нам забронировали ресторан в олимпийской деревне Сочи, но по тем или иным причинам мы туда так и не попали. Мы отправились в местный бар, где на голодный желудок перебрали с алкоголем и вели себя агрессивно.



Я отказалась платить два евро за стакан, который разбила, в результате чего охранники достали меня из туалета и вышвырнули. Это был первый и последний раз в моей жизни, когда меня выгнали из бара на улицу», — цитирует Рятю финское издание Helsingin Sanomat.