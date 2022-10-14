«Это не отговорки». Нападающий ЦСКА Максим Соркин высказался о победе в матче с «Витязем»

Нападающий ЦСКА Максим Соркин поделился мнением о победе в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем».



«Мы знали, как играет «Витязь», поэтому разобрали их игру. Хорошая команда как с сильными, так и слабыми сторонами. Старались обыграть их через слабые стороны. Не очень у нас игра получалась. Наверное, это можно связать с перелётом с Дальнего Востока. Это не отговорки, просто игра не шла, но нашли силы и выиграли.



Сложно сказать, почему не реализовали моменты в первом периоде. Наверное, мало вратаря закрывали, больше по периметру катали шайбу. Нам надо было пользоваться этим преимуществом.



Сергей Викторович не был зол на нас после первого периода. Разобрали рабочие моменты, тренер дал нам установку на второй период», — сказал Соркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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