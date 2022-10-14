Нападающий ЦСКА Соркин предположил, почему команда теряет преимущество в ходе матчей
Поделиться
Нападающий ЦСКА Максим Соркин предположил, почему московская команда часто теряет преимущество в ходе матчей нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
«До матча со СКА мы играли неудачно. Именно в матче с питерцами почувствовали свою игру, которая дала нам результат в прошлом сезоне — всё это дало определённый толчок. С чем связываю, что во многих матчах теряем преимущество? Возможно, мы рано расслабляемся, хотя надо играть все 60 минут», — сказал Соркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, вчера, 13 октября, в Балашихе состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду ЦСКА. Волевую победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) одержали москвичи.
Комментарии
- 14 октября 2022
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:28
-
19:15
-
18:46
-
18:45
-
18:14
-
17:55
-
17:28
-
16:58
-
16:37
-
16:15
-
15:50
-
15:16
-
15:04
-
14:47
-
14:26
-
14:20
-
14:07
-
13:56
-
13:37
-
13:12
-
12:38
-
12:25
-
12:10
-
12:04
-
11:50
-
11:10
-
10:58
-
10:35
-
10:21
-
10:04
-
09:39
-
09:23
Партнерский контент