Нападающий ЦСКА Соркин предположил, почему команда теряет преимущество в ходе матчей

Нападающий ЦСКА Максим Соркин предположил, почему московская команда часто теряет преимущество в ходе матчей нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.



«До матча со СКА мы играли неудачно. Именно в матче с питерцами почувствовали свою игру, которая дала нам результат в прошлом сезоне — всё это дало определённый толчок. С чем связываю, что во многих матчах теряем преимущество? Возможно, мы рано расслабляемся, хотя надо играть все 60 минут», — сказал Соркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, вчера, 13 октября, в Балашихе состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду ЦСКА. Волевую победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) одержали москвичи.