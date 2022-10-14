Самсонов эмоционально высказался о дебютной победе за «Торонто» в матче с «Вашингтоном»
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25-летний российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов прокомментировал свою первую победу за новую команду в НХЛ, которая пришлась на встречу с его бывшим клубом – «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).
«Спасибо вам, ребята. Спасибо, защитники. Спасибо, фанаты. Я так счастлив», — приводит слова Самсонова журналист Sportsnet Люк Фокс в «Твиттере».
Отметим, что в прошедшем матче Илья отразил 24 броска из 26. Это была его дебютная игра в нынешнем сезоне. Всего в НХЛ на его счету 89 матчей, в которых он отражал 90,2% бросков, пропуская в среднем 2,81 шайбы за игру.
Самсонов стал игроком «Мэйпл Лифс» минувшим летом по завершению контракта с «Вашингтоном». Он заключил контракт на один сезон с зарплатой в $ 1,8 млн.
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