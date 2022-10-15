Шат-аут Хуссо принёс «Детройту» победу над «Монреалем» в дебютной игре сезона

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Детройт Ред Уингз» в дебютной игре принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Автором первой заброшенной шайбы «красных крыльев» в этой игре стал 21-летний шведский нападающий Эльмер Сёдерблом. Он отличился на третьей минуте заключительной двадцатиминутки с передач Майкла Расмуссена и Оскара Сундквиста. В последние минуты встречи хозяева ещё дважды отправили шайбу в пустые ворота гостей – отличились Майкл Расмуссен и Олли Мяятя.
Отметим, что 33-летний российский форвард «Монреаля» Евгений Дадонов отыграл 11 минут 5 секунд, завершив игру с показателем полезности «-1». Меньше него среди хоккеистов «Канадиенс» на льду провёл лишь первый номер драфта – 2022 Юрай Слафковски (9.28).
27-летний финский вратарь «Детройта» Вилле Хуссо, оформил шат-аут в первой же игре сезона за новый клуб, отразив все 29 бросков. У его визави из «Монреаля» Джейка Аллена – 37 сейвов.
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