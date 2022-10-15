Щитов: пусть главный арбитр КХЛ Анисимов проедется по регионам, там много судейских ошибок

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал одноматчевую дисквалификацию и штраф главного тренера «Северстали» Андрея Разина за критику судей.

«Неприятно, что Андрея Разина наказывают из раза в раз. Я смотрел его комментарии после игры, и ничего обидного он там не сказал. Не понимаю, почему судьи стали такими закрытыми. Игроков ведь критикуют, и почему нельзя указать на ошибку арбитров? Почему тренерам закрывают рот и не дают им возможность высказаться? Я поддерживаю Разина. Сейчас он сказал, что теперь его пресс-конференции будут однобокими и односложными, а у нас не так много тренеров, которые умеют раскрываться. Я считаю, что судьи должны быть ближе к людям. Несколько лет назад арбитрам КХЛ вообще запретили вести свои соцсети, потому что якобы кто-то когда-то выложил фотографию с пивом и это плохо сказалось на судейском корпусе. Я считаю, надо менять своё отношение и становиться более открытыми. Ведь хоккей – это шоу, зачем закрываться?

И я бы хотел, чтобы главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов просто проехался по регионам, посмотрел, как судьи обслуживают детские матчи, и увидел, сколько там ошибок и предвзятого отношения. Дети уже негативно относятся к арбитрам. Надо воспитывать подрастающее поколение судьей, а не заострять своё внимание на Разине. Там очень много работы.

Как отношусь к Разину? У него раскрывается молодёжь, команда хорошо играет и стабильно попадает в плей-офф. В прошлом году его пригласили в тренерский штаб сборной России. Разин начинал работать с детской школы, потом тренировал в ВХЛ, он прогрессирующий специалист. Не знаю, какие у него методы и как он ведёт себя в коллективе, но команда играет интересно. Ещё Андрей Разин – единственный тренер-блогер, которого интересно почитать. Он показывает родителям юных хоккеистов, как правильно себя вести, и для меня эта тема близкая. Разин открыт и близок к болельщикам. Хотелось, чтобы таких людей в хоккее было больше», — цитирует Щитова «РБ Спорт».