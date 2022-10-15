Прохор Полтапов назвал причины неудач ЦСКА в новом сезоне КХЛ

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов объяснил неудачный старт московского клуба в сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Думаю, не самый удачный старт можно объяснить тем, что мы не доигрывали матчи до конца — играли не все 60 минут. Помимо этого, скорее всего, была небольшая чемпионская эйфория. Не могу залезть в голову к ребятам, но, как мне кажется, всё это могло немножко влиять на игру в начале сезона», — сказал Полтапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В текущем сезоне нападающий армейцев забросил три шайбы в 17 проведённых матчах. ЦСКА после 17 игр имеет в своём активе 23 очка. Московский клуб расположился на шестой строчке Западной конференции КХЛ.

Следующий матч ЦСКА проведёт с московским «Динамо» 17 октября. Начало матча — в 19:30 мск.