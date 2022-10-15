Нападающий ЦСКА Полтапов: от происходящего в мире тяжело отстраниться. Но хоккей помогает

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов объяснил, как на него влияет напряжённая политическая обстановка в мире.

«От происходящего в мире тяжело отстраниться, чтобы не слушать, не видеть и не думать об этом. Но хоккей помогает — чуть удаётся отвлекаться. В выходной пытаюсь не залезать ни в какие соцсети: просто отдыхаю и провожу время с семьёй», — сказал Полтапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В текущем сезоне нападающий армейцев забросил три шайбы в 17 проведённых матчах. ЦСКА после 17 игр имеет в своём активе 23 очка. Московский клуб расположился на шестой строчке Западной конференции КХЛ.

Следующий матч ЦСКА проведёт с московским «Динамо» 17 октября. Начало матча — в 19:30 мск.