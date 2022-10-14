Защитник ЦСКА Дыбленко: семья помогает отвлечься от происходящего в мире
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Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко поделился мыслями о происходящих в мире событиях. Кроме того, российский хоккеист рассказал, приходили ли его знакомым повестки.
«Семья помогает отвлечься от происходящего в мире. Мы переживаем и обсуждаем между собой — в том числе в команде. Желаем, чтобы всё поскорее закончилось.
Приходили ли знакомым повестки? Приходили. По мобилизации многие пацаны ушли. Надеемся, что скоро придёт мир, и всё будет хорошо», — сказал Дыбленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, вчера, 13 октября, в Балашихе состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Витязь» принимал ЦСКА. Волевую победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) одержали москвичи.
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