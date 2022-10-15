«Металлург» подписал соглашение с защитником Григорием Дроновым
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«Металлург» подписал соглашение с защитником Григорием Дроновым, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт между клубом и защитником рассчитан на один год – до конца сезона-2022/2023.
Григорий Дронов – воспитанник «Металлурга». Прошлый сезон защитник провёл в «Металлурге», где за шесть игр регулярного чемпионата набрал одно очко. В плей-офф игрок обороны провёл 24 матча, в которых набрал 14 очков — забил пять шайб и отдал девять результативных передач.
В межсезонье Григорий попробовал свои силы в НХЛ, подписав контракт с «Каролиной». Однако на следующий день контракт был расторгнут, и защитник вернулся в магнитогорский клуб. Ранее вице-президент клуба Сергей Ласьков сообщал о предварительных договорённостях между клубом и игроком.
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