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«Металлург» подписал соглашение с защитником Григорием Дроновым

«Металлург» подписал соглашение с защитником Григорием Дроновым
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«Металлург» подписал соглашение с защитником Григорием Дроновым, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт между клубом и защитником рассчитан на один год – до конца сезона-2022/2023.

Григорий Дронов – воспитанник «Металлурга». Прошлый сезон защитник провёл в «Металлурге», где за шесть игр регулярного чемпионата набрал одно очко. В плей-офф игрок обороны провёл 24 матча, в которых набрал 14 очков — забил пять шайб и отдал девять результативных передач.

В межсезонье Григорий попробовал свои силы в НХЛ, подписав контракт с «Каролиной». Однако на следующий день контракт был расторгнут, и защитник вернулся в магнитогорский клуб. Ранее вице-президент клуба Сергей Ласьков сообщал о предварительных договорённостях между клубом и игроком.

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