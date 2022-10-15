«Адмирал» в гостях отыгрался с 1:3 и победил «Авангард» по буллитам

В Омске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Авангард» принимал на своём льду «Адмирал». Победу по буллитам одержали гости — 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0).
В первом периоде на 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий омичей Рид Буше с передач Алексея Береглазова и Сергея Толчинского. Спустя две минуты восстановил равенство в счёте форвард гостей Михал Криштоф с передач Либора Шулака и Рудольфа Червены.
На пятой минуте второго периода «Авангард» вывел вперёд Рид Буше, он оформил дубль. На 13-й минуте второго периода Владимир Жарков с передачи Фёдора Малыхина сделал счёт 3:1.
На второй минуте третьего периода сократил отставание в счёте нападающий гостей Николай Елисеев с передачи Рината Валиева. Через шесть минут Николай Елисеев забросил свою вторую шайбу в матче, сравняв счёт.
В серии буллитов победу одержали гости благодаря победному броску Михала Криштофа.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Авангард» проведёт в гостях с магнитогорским «Металлургом» 17 октября (17:00 мск). «Адмирал» примет дома подмосковный «Витязь» 18 октября (12:30 мск).
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