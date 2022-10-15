Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал поражение от «Сибири»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов дал комментарий после поражения от новосибирской «Сибири» (3:4 Б).
«Думаю, получилась интересная игра, которая болельщикам понравилась. Сегодня такой праздник с овертаймом и буллитами. Игра была равная, поэтому так и закончилась.
Знали ли сразу о потенциале Максима Джиошвили? Во-первых, он доказывал многие годы в Высшей лиге, что он не только мощный форвард, но и созидательный. Во-вторых, его подтягивали в прошлом году, но меня не было, и я не мог оценить, как он зашёл. Не всегда легко прийти из Высшей лиги в КХЛ и попасть в скорость. Это очень сложный переходный момент. В этом году он с лагеря развития начал пахать. До сих пор здесь, и все довольны. Он только начал играть, поэтому давайте подождём с выводами. Он в ВХЛ вышел в лидеры, до отъезда в Америку был в лидерах по своему возрасту. Максим и сейчас в хорошей форме и является одним из ведущих игроков. У нас вообще нет явных лидеров — все вносят свой вклад.
Что произошло после первого периода? Первоначально рассчитывали на тяжёлую равную игру. Она такой и получилась, но не вся была таковой. Временами мы владели преимуществом, временами — «Сибирь». Поэтому ничего здесь необычного. Как ожидали, так и получилось.
Когда вернётся Андрей Миронов? Со следующей игры. Температуры нет, ничего такого нет», — приводит слова Кудашова сайт московского «Динамо».
- 15 октября 2022
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