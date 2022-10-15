Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: нужно быть агрессивнее и ещё хитрее

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (0:4).

«Соперник был сегодня посвежее, мы в функциональном плане немного просели. В некоторых моментах переиграли нас. Первыми забили они сразу, потом повели в два. Тяжело было отыграться и вернуться. Не смогли пробить вратаря, а так создавали моменты, были штанги и перекладины.

За счёт чего случился рывок по броскам в конце? Тяжёлый, может, матч предыдущий для нас сложился. Но это не отговорки. Сегодня «Салават» лучше вошёл в игру и быстрее был. Все предыдущие игры мы не уступали сопернику ни в скорости, ни в движении. Может, повлияла череда таких игр – то дома, то на выезде. Уверен, что у нас найдутся силы на следующий матч.

Как оценю игру команды в меньшинстве? Если мы пропустили, значит, где-то недоработали. А так разбираем моменты, улучшаем нашу игру.

Как оценю результаты в целом, учитывая, что последние игры «Нефтехимик» забирал? Результат сегодня не очень. Но есть самоотдача, мы не опускаем руки. Это меня радует. Уверен, что далее мы соберёмся и будем сильнее.

Что именно сегодня не позволило войти в игру? Наверное, не хватило эмоций. Есть такое, что где-то надо быть агрессивнее и активнее идти на ворота. Но, значит, нужно быть ещё хитрее», — приводит слова Леонтьева «БИЗНЕС Online».