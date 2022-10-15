Малкин занял третье место в рейтинге силовых форвардов НХЛ от Daily Faceoff

Портал Daily Faceoff составил рейтинг силовых форвардов НХЛ. Третью строчку в нём занял российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Рейтинг составлялся на основе опроса специалистов Национальной хоккейной лиги, а также статистических данных игроков.

Полностью пятёрка силовых форвардов НХЛ выглядит следующим образом:

Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»). Брэд Маршан («Бостон Брюинз»). Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»). Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»). Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»).

14 октября 2022 года Малкин сыграл первый матч в сезоне-2022/2023 НХЛ. «Питтсбург Пингвингз» на своём льду одержал уверенную победу над «Аризоной Койотс» — 6:2. Евгений забил гол и был признан второй звездой матча.