Малкин занял третье место в рейтинге силовых форвардов НХЛ от Daily Faceoff
Поделиться
Портал Daily Faceoff составил рейтинг силовых форвардов НХЛ. Третью строчку в нём занял российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Рейтинг составлялся на основе опроса специалистов Национальной хоккейной лиги, а также статистических данных игроков.
Полностью пятёрка силовых форвардов НХЛ выглядит следующим образом:
- Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»).
- Брэд Маршан («Бостон Брюинз»).
- Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
- Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»).
- Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»).
14 октября 2022 года Малкин сыграл первый матч в сезоне-2022/2023 НХЛ. «Питтсбург Пингвингз» на своём льду одержал уверенную победу над «Аризоной Койотс» — 6:2. Евгений забил гол и был признан второй звездой матча.
Комментарии
- 15 октября 2022
-
18:34
-
18:26
-
18:17
-
17:59
-
17:51
-
17:43
-
17:24
-
17:16
-
17:09
-
17:02
-
16:59
-
16:55
-
16:40
-
16:34
-
16:21
-
16:13
-
16:12
-
15:42
-
15:33
-
15:25
-
14:51
-
14:50
-
14:43
-
14:35
-
14:09
-
13:55
-
13:28
-
12:49
-
12:00
-
11:26
-
11:00
-
10:43
-
10:26
-
10:03
-
09:42
Партнерский контент