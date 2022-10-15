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Малкин занял третье место в рейтинге силовых форвардов НХЛ от Daily Faceoff

Малкин занял третье место в рейтинге силовых форвардов НХЛ от Daily Faceoff
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Портал Daily Faceoff составил рейтинг силовых форвардов НХЛ. Третью строчку в нём занял российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Рейтинг составлялся на основе опроса специалистов Национальной хоккейной лиги, а также статистических данных игроков.

Полностью пятёрка силовых форвардов НХЛ выглядит следующим образом:

  1. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»).
  2. Брэд Маршан («Бостон Брюинз»).
  3. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
  4. Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»).
  5. Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»).

14 октября 2022 года Малкин сыграл первый матч в сезоне-2022/2023 НХЛ. «Питтсбург Пингвингз» на своём льду одержал уверенную победу над «Аризоной Койотс» — 6:2. Евгений забил гол и был признан второй звездой матча.

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