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Дубль Шалунова принёс победу «Локомотиву» в матче с минским «Динамо»

Дубль Шалунова принёс победу «Локомотиву» в матче с минским «Динамо»
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В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» принимал минское «Динамо». Победу со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) одержали хозяева.

В первом периоде на 18-й минуте счёт в матче открыл форвард хозяев Егор Аверин с передачи Артура Каюмова.

На восьмой минуте второго периода счёт 2:0 сделал Максим Шалунов с передачи Артура Каюмова. На 11-й минуте второй двадцатиминутки сократил отставание в счёте нападающий гостей Павел Варфоломеев с передач Игоря Мартынова и Сергея Сапего.

В концовке третьего периода третий гол хозяев забил Максим Шалунов с передачи Андрея Сергеева. За 10 секунд до конца основного времени при игре «шесть на пять» вторую шайбу гостей забросил Роман Горбунов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Аверин (Каюмов) – 17:50 (5x5)   2:0 Шалунов (Каюмов) – 27:41 (5x4)   2:1 Варфоломеев (Мартынов, Сапего) – 32:03 (5x5)   3:1 Шалунов (Сергеев) – 58:24 (5x5)   3:2 Горбунов – 59:50 (6x5)

Следующий матч «Локомотив» проведёт в гостях с череповецкой «Северсталью» 18 октября (19:00 мск). Минское «Динамо» примет у себя ХК «Сочи» 18 октября (19:10 мск).

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