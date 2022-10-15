Дубль Шалунова принёс победу «Локомотиву» в матче с минским «Динамо»

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» принимал минское «Динамо». Победу со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) одержали хозяева.
В первом периоде на 18-й минуте счёт в матче открыл форвард хозяев Егор Аверин с передачи Артура Каюмова.
На восьмой минуте второго периода счёт 2:0 сделал Максим Шалунов с передачи Артура Каюмова. На 11-й минуте второй двадцатиминутки сократил отставание в счёте нападающий гостей Павел Варфоломеев с передач Игоря Мартынова и Сергея Сапего.
В концовке третьего периода третий гол хозяев забил Максим Шалунов с передачи Андрея Сергеева. За 10 секунд до конца основного времени при игре «шесть на пять» вторую шайбу гостей забросил Роман Горбунов.
Следующий матч «Локомотив» проведёт в гостях с череповецкой «Северсталью» 18 октября (19:00 мск). Минское «Динамо» примет у себя ХК «Сочи» 18 октября (19:10 мск).
- 15 октября 2022
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