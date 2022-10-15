Голкипер «Флориды» Спенсер Найт совершил шикарный сейв в матче с «Баффало»

В эти минуты «Баффало» принимает на своём льду «Флориду» в рамках регулярного сезона НХЛ. После второго периода счёт 4:3, впереди гости.
В одном из моментов в начале второго периода 21-летний вратарь Спенсер Найт совершил шикарный сейв, поймав шайбу после броска Джеффа Скиннера в открытый угол ворот.
«Флорида» продлила контракт с голкипером Найтом в конце сентября 2022 года. Новое соглашение рассчитано на три года. Новый контракт 21-летнего вратаря вступит в силу со следующего сезона. Этот сезон он отыграет с контрактом новичка, по которому получает $ 925 тыс.
Американский вратарь заключил контракт новичка с «Флоридой» в марте 2021 года. Он был выбрал «Флоридой» в первом раунде под 13-м номером на драфте НХЛ 2019 года. В прошлом сезоне Спенсер сыграл 32 матча в НХЛ с коэффициентом надёжности 2,95 и процентом отражённых бросков 90,8.
Во «Флориде» Найт выступает в паре с россиянином Сергеем Бобровским.
- 15 октября 2022
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