Две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в игре с «Питтсбургом» Малкина

В Питтсбурге (США) на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:2.



На пятой минуте российский нападающий Никита Кучеров заработал второе очко в новом сезоне и помог «Тампе-Бэй Лайтнинг» повести в счёте – шайбу забросил капитан команды Стивен Стэмкос. Но на исходе 17-й минуты своё слово сказал уже капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Во втором периоде Дэнтон Хайнен в большинстве отправил шайбу в ворота Брайана Эллиотта – 2:1.



В заключительном периоде Джейк Гюнцель, Джефф Картер и Брайан Раст сделали счёт крупным. Последнему ассистировал Евгений Малкин на пару с Кросби. «Тампа» тут же отыграла одну шайбу – Брейден Пойнт отличился после второй результативной передачи Кучерова. Но точку поставил «Питтсбург», а именно – шведский форвард Рикард Ракелль.

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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин за 19 минут 27 секунд совершил шесть бросков по воротам и завершил матч с коэффициентом полезности «+2». Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл игру в запасе. Защитник Михаил Сергачёв за 24 минуты 16 секунд заблокировал три броска (самый высокий показатель в команде), а нападающий Владислав Наместников трижды угрожал воротам соперника.

Для «Питтсбурга» это вторая победа в сезоне. Команда успешно стартовала 14 октября игрой с «Аризоной Койотс» (6:2, одна из шайб на счету Малкина). «Тампа» же провела уже третий матч, и для неё это второе поражение. «Лайтнинг» начали сезон, проиграв 1:3 «Нью-Йорк Рейнджерс», а затем победили «Коламбус Блю Джекетс» (5:2).