Два очка Капризова не помогли «Миннесоте» уйти от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
Поделиться
В ночь на 16 октября на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:7.
В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Габриэль Виларди, Дрю Даути, Алекс Иафалло, Кевин Фиала, Мэтт Рой, а также дублем отметился Адриан Кемпе.
За «Миннесоту» забивали Джейкоб Миддлтон, Маркус Фолиньо, Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло, Сэм Стил, а также российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого также одна результативная передача.
В следующем туре «Миннесота» дома сыграет с «Колорадо», а «Лос-Анджелес» на выезде с «Детройтом».
НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 7
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Фиала, Андерсон) – 04:28 (5x5) 0:2 Виларди (Иафалло, Байфилд) – 08:55 (5x5) 0:3 Даути (Копитар, Фиала) – 11:13 (5x4) 1:3 Миддлтон (Сперджен, Болди) – 12:57 (5x5) 2:3 Фолиньо (Эрикссон Эк, Дамба) – 16:43 (5x5) 2:4 Иафалло (Виларди, Рой) – 18:28 (5x5) 3:4 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 25:25 (5x4) 3:5 Фиала (Кемпе, Копитар) – 29:11 (5x4) 4:5 Капризов (Цуккарелло, Густавссон) – 32:12 (5x4) 4:6 Рой (Лемье, Калиев) – 33:10 (5x5) 5:6 Цуккарелло (Эддисон, Болди) – 45:56 (5x4) 6:6 Стил (Хартман, Бродин) – 47:32 (5x5) 6:7 Кемпе (Копитар, Андерсон) – 48:03 (5x5)
Комментарии
- 16 октября 2022
-
06:03
-
05:37
-
04:46
-
04:44
-
03:57
-
03:00
-
02:50
-
01:52
-
01:25
- 15 октября 2022
-
23:49
-
23:25
-
22:57
-
22:52
-
22:42
-
22:08
-
21:58
-
21:43
-
21:14
-
21:02
-
20:54
-
20:38
-
20:37
-
20:00
-
19:38
-
19:21
-
19:13
-
19:01
-
18:34
-
18:26
-
18:17
-
17:59
-
17:51
-
17:43
-
17:24
-
17:16
Партнерский контент