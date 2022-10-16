Два очка Капризова не помогли «Миннесоте» уйти от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

В ночь на 16 октября на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:7.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Габриэль Виларди, Дрю Даути, Алекс Иафалло, Кевин Фиала, Мэтт Рой, а также дублем отметился Адриан Кемпе.

За «Миннесоту» забивали Джейкоб Миддлтон, Маркус Фолиньо, Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло, Сэм Стил, а также российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого также одна результативная передача.

В следующем туре «Миннесота» дома сыграет с «Колорадо», а «Лос-Анджелес» на выезде с «Детройтом».