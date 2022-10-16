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Два очка Капризова не помогли «Миннесоте» уйти от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

Два очка Капризова не помогли «Миннесоте» уйти от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
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В ночь на 16 октября на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:7.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Габриэль Виларди, Дрю Даути, Алекс Иафалло, Кевин Фиала, Мэтт Рой, а также дублем отметился Адриан Кемпе.

За «Миннесоту» забивали Джейкоб Миддлтон, Маркус Фолиньо, Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло, Сэм Стил, а также российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого также одна результативная передача.

В следующем туре «Миннесота» дома сыграет с «Колорадо», а «Лос-Анджелес» на выезде с «Детройтом».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 7
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Фиала, Андерсон) – 04:28 (5x5)   0:2 Виларди (Иафалло, Байфилд) – 08:55 (5x5)   0:3 Даути (Копитар, Фиала) – 11:13 (5x4)   1:3 Миддлтон (Сперджен, Болди) – 12:57 (5x5)   2:3 Фолиньо (Эрикссон Эк, Дамба) – 16:43 (5x5)   2:4 Иафалло (Виларди, Рой) – 18:28 (5x5)   3:4 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 25:25 (5x4)   3:5 Фиала (Кемпе, Копитар) – 29:11 (5x4)   4:5 Капризов (Цуккарелло, Густавссон) – 32:12 (5x4)   4:6 Рой (Лемье, Калиев) – 33:10 (5x5)   5:6 Цуккарелло (Эддисон, Болди) – 45:56 (5x4)   6:6 Стил (Хартман, Бродин) – 47:32 (5x5)   6:7 Кемпе (Копитар, Андерсон) – 48:03 (5x5)
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