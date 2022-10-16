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«Калгари» обыграл «Эдмонтон» в первом дерби сезона НХЛ

«Калгари» обыграл «Эдмонтон» в первом дерби сезона НХЛ
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В ночь на 16 октября на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Эдмонтон» принимал «Калгари». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Уже к середине первого периода гости вели со счётом 4:1. Отличились Микаэль Баклунд, Майкл Стоун, Эндрю Манджапане и дебютный гол за «огоньков» оформил Назем Кадри. У хозяев шайбу забросил Коди Сеси. До конца матча «Эдмонтону» удалось сократить отставание до минимума усилиями Коннора Макдэвида и Райана Маклауда, однако сравнять счёт хозяевам так и не удалось. Первая «Битва при Альберте» остаётся за «Калгари». Никита Задоров результативными действиями не отметился, показатель полезности составил «+2». Россиянин провёл три силовых приёма.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Баклунд (Стоун, Коулман) – 01:13 (5x5)   1:1 Сеси (Ямамото, Драйзайтль) – 03:18 (5x5)   1:2 Стоун (Руни) – 04:34 (5x5)   1:3 Кадри (Стоун) – 07:41 (5x4)   1:4 Манджапане (Кадри, Дюбе) – 10:18 (5x5)   2:4 Макдэвид (Кейн, Драйзайтль) – 30:46 (5x4)   3:4 Маклауд (Мюррей) – 34:54

На стадионе «Климат Пледж-Арена» (Сиэтл, США) «Сиэтл Кракен» принимал «Вегас Голден Найтс». Уверенную победу одержали гости со счётом 5:2. Дублем за «Вегас» отметился Джонатан Маршессо, по разу забили Райлли Смит, Киган Колесар и Ши Теодор. У хозяев заброшенными шайбами отметились Джастин Шульц и Джейден Шварц.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Колесар (Каррье) – 00:12 (5x5)   0:2 Маршессо (Руа, Пьетранджело) – 03:06 (5x4)   0:3 Смит (Стоун, Айкел) – 33:55 (5x4)   0:4 Маршессо (Стивенсон, Теодор) – 37:11 (5x5)   0:5 Теодор (Кессел, Айкел) – 39:43 (5x5)   1:5 Шульц (Бураковски, Бенирс) – 53:19 (5x5)   2:5 Шварц (Бураковски, Данн) – 56:17 (5x4)

На стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче праздновали гости со счётом 5:2. Примечательно, что после первого периода хозяева вели 2:0. За «акул» отличились Нико Штурм и Эрик Карлссон. У «индейцев» дублем отметился Сэм Лафферти, по разу отличились Джонатан Тейвз, Тейлор Рэддиш и Джейсон Дикинсон. Отметим два подряд гола в меньшинстве Лафферти, которые и определили исход матча. Евгений Свечников очков не набрал, показатель полезности составил «-1», нападающий нанёс один бросок по воротам соперника. «Акулы» потерпели четвёртое подряд поражение на старте сезона НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Штурм (Карлссон, Ферраро) – 13:58 (5x5)   2:0 Карлссон (Кутюр, Лоренц) – 19:22 (5x5)   2:1 Тэйвз (Джонсон, Рэддиш) – 27:21 (5x5)   2:2 Лафферти (Дикинсон, Джонсон) – 28:27 (4x5)   2:3 Лафферти (Дикинсон, Джонс) – 30:35 (4x5)   2:4 Рэддиш (Джонсон) – 45:08 (5x5)   2:5 Дикинсон (Курашев, Лафферти) – 49:37 (5x5)
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