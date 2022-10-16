«Калгари» обыграл «Эдмонтон» в первом дерби сезона НХЛ

В ночь на 16 октября на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Эдмонтон» принимал «Калгари». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Уже к середине первого периода гости вели со счётом 4:1. Отличились Микаэль Баклунд, Майкл Стоун, Эндрю Манджапане и дебютный гол за «огоньков» оформил Назем Кадри. У хозяев шайбу забросил Коди Сеси. До конца матча «Эдмонтону» удалось сократить отставание до минимума усилиями Коннора Макдэвида и Райана Маклауда, однако сравнять счёт хозяевам так и не удалось. Первая «Битва при Альберте» остаётся за «Калгари». Никита Задоров результативными действиями не отметился, показатель полезности составил «+2». Россиянин провёл три силовых приёма.

На стадионе «Климат Пледж-Арена» (Сиэтл, США) «Сиэтл Кракен» принимал «Вегас Голден Найтс». Уверенную победу одержали гости со счётом 5:2. Дублем за «Вегас» отметился Джонатан Маршессо, по разу забили Райлли Смит, Киган Колесар и Ши Теодор. У хозяев заброшенными шайбами отметились Джастин Шульц и Джейден Шварц.

На стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче праздновали гости со счётом 5:2. Примечательно, что после первого периода хозяева вели 2:0. За «акул» отличились Нико Штурм и Эрик Карлссон. У «индейцев» дублем отметился Сэм Лафферти, по разу отличились Джонатан Тейвз, Тейлор Рэддиш и Джейсон Дикинсон. Отметим два подряд гола в меньшинстве Лафферти, которые и определили исход матча. Евгений Свечников очков не набрал, показатель полезности составил «-1», нападающий нанёс один бросок по воротам соперника. «Акулы» потерпели четвёртое подряд поражение на старте сезона НХЛ.