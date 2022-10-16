Сидни Кросби поднялся на 19-е место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби набрал три очка (1+2) в сегодняшнем матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и поднялся на 19-е место в списке бомбардиров за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ. Канадец обошёл Дага Гилмора.
По результативным передачам Кросби вышел на 20-е место в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя Фила Хаузли. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Кросби провёл 1110 игр, в которых набрал 1415 очков — забил 519 шайб и отдал 896 результативных передач.
Александр Овечкин в списке бомбардиров лиги отстаёт от Кросби на четыре очка и занимает 21-е место.
Следующий матч «Питтсбург Пингвинз» проведёт на выезде с «Монреаль Канадиенс» 18 октября. Начало матча — в 2:00 мск.
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