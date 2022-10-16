Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он растёт с каждой игрой». Главный тренер «Торонто» — о российском вратаре Самсонове

«Он растёт с каждой игрой». Главный тренер «Торонто» — о российском вратаре Самсонове
Комментарии

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф заявил, что российский голкипер Илья Самсонов не ожидал, что выйдет в стартовом составе в матче с «Оттавой Сенаторз» (3:2). Самсонов провёл свой второй матч за клуб и отразил 26 бросков.

«Самсонов выглядел действительно спокойным и сосредоточенным в воротах. Можно сказать, что он растёт от игры к игре. Это то, что вы ищете, — парень, с которым комфортно. Он не ожидал того, что выйдет на лёд со стартовым свистком, но не подвёл команду, было приятно за ним наблюдать», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

Перед матчем стало известно, что 28-летний канадский вратарь «Торонто» Мэтт Мюррей получил травму мышцы бедра и пропустит не менее четырёх недель. После его повреждения клубу пришлось вызвать шведа Эрика Челльгрена из выступающего в АХЛ фарм-клуба «Торонто Марлис» в качестве дублёра Ильи Самсонова.

Новость по теме
Конкурент Самсонова в «Торонто» выбыл из-за травмы как минимум на месяц
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022