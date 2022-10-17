Капитан «Адмирала» Шулак назвал Блатяка одним из лучших защитников Чехии

Капитан «Адмирала» Либор Шулак рассказал, кого считает лучшим чешским защитником.

«Кого я считаю лучшими чешскими защитниками? Я бы назвал Томаша Каберле. Когда я рос, он был моим любимым хоккеистом. Мне нравится Мирослав Блатяк, который играл в Уфе. Он отличный игрок и обладает отличным катанием. И, хотя он и праворукий, в отличие от меня, Марек Жидлицки. Он тоже среди лучших защитников», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

В текущем сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провёл 19 игр, в которых набрал 14 очков — забил пять голов и отдал девять результативных передач. Чех делит первое место в списке бомбардиров «Адмирала» с другим легионером, Михалом Криштофом.

Читайте полную версию эксклюзивного интервью с чешским защитником: