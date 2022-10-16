Сегодня «Ак Барс» уступил в гостях челябинскому «Трактору» 2:5. «Ак Барс» проиграл в шестой раз подряд – это новая рекордная серия поражений клуба в регулярных чемпионатах КХЛ. Подопечные Олега Знарка не могут победить с 1 октября 2022 года, когда в домашнем матче обыграли хабаровский «Амур» 3:2 ОТ.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Должен ли «Ак Барс» отправить в отставку Олега Знарка?»
Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.
В сезоне-2022/2023 казанцы сыграли 18 матчей, одержали восемь побед и потерпели 10 поражений. С 20 очками в активе «Ак Барс» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 19 октября в 19:00 мск.
- 16 октября 2022
-
17:46
-
17:38
-
17:32
-
17:29
-
17:27
-
17:21
-
17:07
-
17:03
-
16:54
-
16:06
-
16:00
-
15:54
-
15:44
-
15:29
-
15:00
-
14:42
-
14:23
-
14:23
-
13:48
-
13:35
-
13:13
-
12:45
-
12:11
-
11:48
-
11:37
-
11:15
-
10:57
-
10:31
-
10:12
-
10:03
-
09:50
-
09:29
-
09:11
-
08:40
-
07:54