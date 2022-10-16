«Первый полноценный выходной». Главный тренер «Трактора» о причинах победы над «Ак Барсом»

Наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (5:2) в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«У команды получился первый полноценный выходной – позавчера ребята смогли побыть с семьями, отвлечься. Время на восстановление было. Вчера провели тренировки. Сегодня с первой смены была видна лёгкость и в движении, и в мысли. Наверное, это стало определяющим моментом. Командная победа, самоотдача и, конечно, поддержка болельщиков – эти моменты отмечу в сегодняшнем матче», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Следующий матч «Трактор» проведёт дома с омским «Авангардом» 19 октября в 17:00 мск. «Ак Барс» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 19 октября в 19:00 мск.