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«Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Северстали»

«Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Северстали»
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В Сочи местный клуб принимал череповецкую «Северсталь» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) одержали гости.

В конце первого периода счёт открыл форвард гостей Александр Жабреев с передачи Кирилла Пилипенко.

Во втором периоде команды голов не забили.

В середине третьего периода вторую шайбу в ворота «Сочи» забросил Даниил Вовченко с передачи Игоря Гераськина. Спустя две с половиной минуты одну шайбу отыграл нападающий хозяев Амир Гараев с передач Артура Тянулина и Тиграна Ярулина.

Это поражение стало для сочинцев четвёртым подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Жабреев (Пилипенко) – 17:21 (5x5)   0:2 Вовченко (Гераськин) – 46:28 (5x5)   1:2 Гараев (Тянулин, Ярулин) – 49:07 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Сочи» сыграет на выезде с минским «Динамо» 18 октября в 19:10 мск. «Северсталь» дома примет ярославский «Локомотив» 18 октября в 19:00 мск.

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