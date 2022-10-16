«Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Северстали»

В Сочи местный клуб принимал череповецкую «Северсталь» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) одержали гости.

В конце первого периода счёт открыл форвард гостей Александр Жабреев с передачи Кирилла Пилипенко.

Во втором периоде команды голов не забили.

В середине третьего периода вторую шайбу в ворота «Сочи» забросил Даниил Вовченко с передачи Игоря Гераськина. Спустя две с половиной минуты одну шайбу отыграл нападающий хозяев Амир Гараев с передач Артура Тянулина и Тиграна Ярулина.

Это поражение стало для сочинцев четвёртым подряд.

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Следующий матч «Сочи» сыграет на выезде с минским «Динамо» 18 октября в 19:10 мск. «Северсталь» дома примет ярославский «Локомотив» 18 октября в 19:00 мск.