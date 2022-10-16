«Авангард» ответил «Ак Барсу» на саркастическое видео о череде поражений омичей

«Авангард» в своём телеграм-канале ответил «Ак Барсу» на саркастическое видео о череде поражений омичей.
Омичи опубликовали видео, в котором человек с логотипом казанцев врезается в стеклянную дверь. Подпись видео гласит: «Когда некрасиво пошутил над соперником».
Напомним, «Ак Барс» в начале сентября после четырёх поражений подряд омичей на старте сезона выложил у себя в телеграм-канале ролик из из сериала «Остаться в живых» с подписью: «Кто это у нас внизу с нулём очков?».
Сегодня «Ак Барс» уступил в гостях челябинскому «Трактору» 2:5. «Ак Барс» проиграл в шестой раз подряд – это новая рекордная серия поражений клуба в регулярных чемпионатах КХЛ. Подопечные Олега Знарка не могут победить с 1 октября 2022 года, когда в домашнем матче обыграли хабаровский «Амур» 3:2 ОТ.
В сезоне-2022/2023 казанцы сыграли 18 матчей, одержали восемь побед и потерпели 10 поражений. С 20 очками в активе «Ак Барс» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 19 октября в 19:00 мск.
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