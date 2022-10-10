В «Авангарде» ответили на вопрос о возможности назначения Квартальнова на пост наставника

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков ответил на вопрос о возможности назначения Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера омского клуба после увольнения Дмитрия Рябыкина.

«Правда ли, что Дмитрий Квартальнов рассматривается нами как кандидат на пост главного тренера? Нет, никаких переговоров с ним мы не вели и не ведём», — сказал Волков специально для «Чемпионата».

Напомним, ранее «Авангард» объявил о расставании с главным тренером Дмитрием Рябыкиным. Под руководством наставника «ястребы» на старте нового сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ потерпели 10 поражений в 16 матчах. Последним клубом Квартальнова был казанский «Ак Барс», которым наставник руководил с 2019 по 2022 год.