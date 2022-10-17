КХЛ объявила имена лучших хоккеистов седьмой недели чемпионата

КХЛ на официальном сайте объявила имена лучших игроков седьмой недели сезона-2022/2023. На минувшей неделе проведено 30 матчей, в них сыграли 540 хоккеистов (42 вратаря, 180 защитников, 318 нападающих). Средняя результативность составила 4,57 гола за встречу.



Лучшим вратарём во второй раз в карьере признан Игорь Бобков («Автомобилист»), одержавший две победы в двух матчах недели, в том числу одну в серии буллитов. По воротам Бобкова было нанесено 67 бросков (33,5 в среднем за встречу), из которых он отразил 97,01%. Коэффициент надёжности составил 0,96. Бобков впервые признавался лучшим игроком недели на первой неделе сезона-2018/2019.



Лучшим защитником в четвёртый раз в карьере признан Игорь Ожиганов (СКА), набравший три (2+1) очка в трёх встречах недели. Ожиганов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «0». Игрок армейцев нанёс девять бросков по воротам, заблокировал три броска.



Лучшим нападающим впервые в карьере признан Павел Варфоломеев («Динамо» Мн), набравший пять (3+2) очков в трёх встречах недели. Варфоломеев отличался в каждом матче прошедшей недели, и его текущая серия с набранными очками составляет уже семь встреч. Варфоломеев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также четыре силовых приёма.



Лучшим новичком впервые в карьере признан Богдан Конюшков («Торпедо»), набравший одно очко за передачу. На его счету также четыре заблокированных броска, один отбор шайбы, а среднее игровое время составило 22 минуты и 28 секунд. В матче с «Салаватом Юлаевым» Конюшков реализовал решающую попытку в серии бросков.