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«Ак Барс» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Автомобилисту» в серии буллитов

«Ак Барс» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Автомобилисту» в серии буллитов
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2022, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Глухов – 16:44 (5x5)   1:1 Баранцев (Гуркин, Романцев) – 30:00 (5x5)   2:1 Голышев – 65:00 (ПБ)

На 17-й минуте Михаил Глухов вывел казанскую команду вперёд. На 31-й минуте Денис Баранцев сумел сравнять счёт. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Ефим Гуркин и Данил Романцев. Победу своей команде в серии буллитов принёс гол Анатолия Голышева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 16 октября в Челябинске сыграет с «Трактором». «Автомобилист» 17 октября примет «Амур».

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