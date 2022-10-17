«Амур» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Автомобилисту» в гостях

В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Автомобилист» принимал на своём льду «Амур». Победу со счётом 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) одержали хозяева.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На девятой минуте второго периода счёт в матче открыл форвард хоязев Павел Воронков с передач Данила Романцева и Виктора Неучева. Спустя три минуты счёт удвоил Брукс Мэйсек с передач Анатолия Голышева и Георгия Белоусова. Через 36 секунд сократил отставание в счёте защитник гостей Сергей Терещенко с передач Артёма Аляева и Сергея Дубакина. На 15 минуте второго периода счёт 3:1 сделал Стефан Да Коста.

На шестой минуте третьего периода вторую шайбу в ворота хозяев забросил Иван Николишин с передач Вадима Перескокова и Ярослава Лихачёва. В конце третьего периода Анатолий Голышев забросил в пустые ворота.

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Следующий матч «Автомобилист» проведёт в гостях со СКА 19 октября в 19:30 мск. «Амур» сыграет дома с «Витязем» 20 октября в 12:00 мск.