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«Амур» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Автомобилисту» в гостях

«Амур» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Автомобилисту» в гостях
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В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Автомобилист» принимал на своём льду «Амур». Победу со счётом 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) одержали хозяева.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На девятой минуте второго периода счёт в матче открыл форвард хоязев Павел Воронков с передач Данила Романцева и Виктора Неучева. Спустя три минуты счёт удвоил Брукс Мэйсек с передач Анатолия Голышева и Георгия Белоусова. Через 36 секунд сократил отставание в счёте защитник гостей Сергей Терещенко с передач Артёма Аляева и Сергея Дубакина. На 15 минуте второго периода счёт 3:1 сделал Стефан Да Коста.

На шестой минуте третьего периода вторую шайбу в ворота хозяев забросил Иван Николишин с передач Вадима Перескокова и Ярослава Лихачёва. В конце третьего периода Анатолий Голышев забросил в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Воронков (Романцев, Неучев) – 28:34 (5x5)   2:0 Мэйсек (Голышев, Белоусов) – 31:44 (5x4)   2:1 Терещенко (Аляев, Дубакин) – 32:20 (5x5)   3:1 Да Коста – 34:01 (5x5)   3:2 Николишин (Перескоков, Лихачёв) – 45:44 (5x4)   4:2 Голышев (Ли, Куликов) – 59:46 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Автомобилист» проведёт в гостях со СКА 19 октября в 19:30 мск. «Амур» сыграет дома с «Витязем» 20 октября в 12:00 мск.

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