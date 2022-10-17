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«Нефтехимик» одержал волевую победу, обыграв дома «Сибирь»

«Нефтехимик» одержал волевую победу, обыграв дома «Сибирь»
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В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Нефтехимик» принимал на своём льду «Сибирь». Победу со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) одержали хозяева.

На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий «Сибири» Александр Шаров с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи.

На 12-й минуте второго периода счёт сравнял форвард хозяев Андрей Белозёров с передачи Михаила Назарова. Спустя семь минут «Нефтехимик» вывел вперёд Евгений Митякин.

В начале третьего периода форвард гостей Вячеслав Литовченко с передач Антона Шенфельда и Михала Чайковски восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте третьего периода в большинстве победную точку поставил форвард хозяев Максим Гончаров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шаров (Бек, Мёрфи) – 04:03 (5x4)   1:1 Белозёров (Назаров) – 31:29 (5x5)   2:1 Митякин – 38:45 (5x5)   2:2 Литовченко (Шенфельд, Чайковски) – 41:17 (5x5)   3:2 Гончаров (Попов, Назаров) – 56:53 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Нефтехимик» проведёт дома с «Барысом» 23 октября в 17:00 мск. «Сибирь» сыграет дома с «Витязем» 22 октября в 13:30 мск.

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