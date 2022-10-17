«Нефтехимик» одержал волевую победу, обыграв дома «Сибирь»

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Нефтехимик» принимал на своём льду «Сибирь». Победу со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) одержали хозяева.
На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий «Сибири» Александр Шаров с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи.
На 12-й минуте второго периода счёт сравнял форвард хозяев Андрей Белозёров с передачи Михаила Назарова. Спустя семь минут «Нефтехимик» вывел вперёд Евгений Митякин.
В начале третьего периода форвард гостей Вячеслав Литовченко с передач Антона Шенфельда и Михала Чайковски восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте третьего периода в большинстве победную точку поставил форвард хозяев Максим Гончаров.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Нефтехимик» проведёт дома с «Барысом» 23 октября в 17:00 мск. «Сибирь» сыграет дома с «Витязем» 22 октября в 13:30 мск.
- 17 октября 2022
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