Форвард «Авангарда» Шевченко: в атаке вроде бы что-то умеем создавать, про оборону забыли

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Шевченко прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (4:7).

«Плохая игра в обороне. Вроде бы – более-менее игра в атаке, но ужасная игра в обороне. Отсюда такой результат. Больше мне добавить нечего. После игры тренеры зашли, сказали, что в атаке вроде бы что-то умеем создавать, дали волю в креативе, но про оборону все забыли.

И тренерский штаб сейчас сказал, что, значит, будем тренировать, смотреть, учиться, вспоминать. Будем приходить в себя. Хотя уже столько времени прошло, а мы всё никак не можем прийти в себя… Но опускать руки – самое последнее дело. Будем работать», — приводит слова Шевченко официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч «Металлург» проведёт в гостях с «Ак Барсом», игра начнётся 19 октября в 19:00 мск. «Авангард» сыграет в гостях с «Трактором», старт матча — 19 октября в 17:00 мск.