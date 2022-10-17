Леонтьев: надеюсь, у нас продолжится уверенная игра. Её тяжело найти и легко потерять

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (3:2).

«Традиционно с «Сибирью» очень сложные, напряжённые матчи. Сегодняшняя игра не стала исключением. «Сибирь» — организованная, дисциплинированная команда, которую очень сложно пробить. Рад, что мы сегодня победили, добыли важную и нужную победу. Огромное спасибо болельщикам: это наш шестой игрок, который гнал нас вперёд, здорово поддерживал. В концовке было тревожно, но, как всегда, на высоте был Александр Судницин. Спасибо ему, что выручил в трудную минуту. И спасибо той бригаде, которая была на льду: ловили шайбы на себя, делали всё грамотно, не дали сопернику реализовать большинство.



Не хочу делить голы на главные и не главные. Все шайбы, которые пересекли линию — все оказываются важными. Любой гол переламывает ход матча. Надеюсь, у нас будет продолжаться уверенная игра. Её тяжело найти и легко потерять.



Не хочу перехваливать Белозёрова, хвалить будем в конце сезона. Но он делает нестандартные, креативные вещи. Против таких нападающих тяжело играть. Быстрый, ловкий, шайба держится на крюке. Я давно за ним смотрел, не понимал, почему его не подтягивают в КХЛ.



Календарь сложный, будем использовать мини-паузы для восстановления. Нужно хорошо восстановиться, провести время с семьями и детьми. Я тоже поеду к семье домой — короткий выходной, надо тоже побыть дома. С внуком пообщаться, сходить на арену, поставить на коньки. Это полезный и нужный вид отдыха.



Основные вратари неожиданно вылетели из-за травм, но надеюсь, что максимум через неделю они вернутся. Играть будет тот, кто сильнее. Во всех трёх парней мы верим. Всё по спортивному принципу», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.