Кудашов – об удалениях Никонова: было бы гораздо хуже, если бы у него не было эмоций

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал игру нападающего «Динамо» Андрея Никонова в матче с ЦСКА (1:3).
«Почему О’Делл и Рашевский играют в разных бригадах при реализации лишнего? Ну почему, был период в начале сезона, когда они играли вместе. Тогда Уила и Рашевского разводили по разным бригадам. Сейчас пробуем другой вариант. Большинство и равные составы – это немного разные вещи. Даже разные виды спорта. В большинстве есть свои должностные инструкции, кто на какой позиции и чем занимается. Праворукие – леворукие, кто и что умеет делать… Поэтому пошли так.
Удаления Никонова в чужой зоне от переизбытка эмоций? Вы знаете, было бы хуже, если бы у него не было эмоций. Когда есть молодые хоккеисты, которым вроде бы даёшь играть, а они выходят, и у них глаза не горят. Эмоции для молодого игрока – это совершенно нормально. Другой вопрос, когда ты их не контролируешь. Большой парень, и ему надо учиться контролировать руки и зацепы. А так хорошо, что у него есть эмоции. Он борется и играет с азартом», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 17 октября 2022
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