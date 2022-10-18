Малкин оформил дубль в матче «Монреалем». На это ему потребовалось четыре минуты

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Идёт 2-й период, в счёте ведут гости – 2:0.

На старте второй двадцатиминутки открыть счёт в матче удалось 36-летнему российскому нападающему Евгению Малкину, выступающему за «Питтсбург». Уже спустя четыре минуты, на отметке 7:55, он оформил дубль. Таким образом, он имеет на своём счету уже три заброшенные шайбы в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.



Напомним, прошлым летом Малкин заключил новый контракт с «Питтсбургом», согласно которому за четыре сезона он заработает $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон).