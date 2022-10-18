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Овечкин обошёл Гилмора и вышел на 20-е место по очкам за карьеру в НХЛ

Овечкин обошёл Гилмора и вышел на 20-е место по очкам за карьеру в НХЛ
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37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:4) сумел продвинуться в одном из важнейших статистических показателей.

Овечкин, оформивший в этой игре дубль и отдавший две результативные передачи, сумел продвинуться на 20-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. С этой позиции он сдвинул легендарного канадского нападающего Дага Гилмора. На счету россиянина стало 1415 (782+633) очков, в то время как у Гилмора – 1414 (450+964). Следующая цель Овечкина – канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1415), с которым он сравнялся по очкам.

При этом Овечкин (782) также сократил отставание в списке лучших снайперов НХЛ от Горди Хоу (801) до 19 шайб, а от рекордсмена Уэйна Гретцки (894) – до 112.

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