Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Рейнджерс» едва не получил травму, отразив головой бросок по воротам Шестёркина

Капитан «Рейнджерс» едва не получил травму, отразив головой бросок по воротам Шестёркина
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В середине второго периода травму едва не получил капитан «Рейджерс» Джейкоб Труба. Американский защитник отразил головой бросок в исполнении нападающего гостей Троя Терри по воротам Игоря Шестёркина. После попадания шайбы в голову Джейкоб моментально упал на лёд, и главные арбитры встречи тут же остановили встречу.

ВИДЕО

В скором времени Труба смог прийти в себя и доиграл матч до конца. В этой встрече 28-летний защитник провёл на льду 17 минут 56 секунд, отметившись результативной передачей в эпизоде с голом Алекси Лафренье.

Монстр, разрывающий НХЛ на части. Панарин выдал ещё один мощнейший концерт! Монстр, разрывающий НХЛ на части. Панарин выдал ещё один мощнейший концерт!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022