Капитан «Рейнджерс» едва не получил травму, отразив головой бросок по воротам Шестёркина

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В середине второго периода травму едва не получил капитан «Рейджерс» Джейкоб Труба. Американский защитник отразил головой бросок в исполнении нападающего гостей Троя Терри по воротам Игоря Шестёркина. После попадания шайбы в голову Джейкоб моментально упал на лёд, и главные арбитры встречи тут же остановили встречу.

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В скором времени Труба смог прийти в себя и доиграл матч до конца. В этой встрече 28-летний защитник провёл на льду 17 минут 56 секунд, отметившись результативной передачей в эпизоде с голом Алекси Лафренье.