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Овечкин превзошёл легендарного хоккеиста Марио Лемье по числу матчей с 2+ голами в НХЛ

Овечкин превзошёл легендарного хоккеиста Марио Лемье по числу матчей с 2+ голами в НХЛ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (6:4) смог превзойти ещё одно достижение в Национальной хоккейной лиге.

Российский капитан «столичных» забил два гола и отдал две результативные передачи. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для Овечкина этот матч стал 168-м в карьере, включая и регулярный чемпионат, и плей-офф, когда нападающий забрасывал 2+ шайбы. По этому показателю капитан «столичных» вышел на единоличное третье место, превзойдя достижение легендарного хоккеиста Марио Лемье, на счету которого 167 таких встреч. Теперь Овечкин уступает только Бретту Халлу (174) и Уэйну Гретцки (212).

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

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