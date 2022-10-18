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Кирилл Капризов — худший в НХЛ по показателю полезности

Кирилл Капризов — худший в НХЛ по показателю полезности
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заработал показатель полезности «-8» в трёх матчах на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он является худшим игроком НХЛ на данный момент по этому показателю, возглавляя антирейтинг лиги.

В топ-4 входят ещё два хоккеиста «Миннесоты»: партнёр Капризова по звену Матс Цуккарелло («-7») и защитник Юнас Бродин («-6»). Компанию им составляет нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Якуб Ворачек («-6»).

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:3. Капризов оформил дубль. Всего в новом сезоне на его счету 5 (3+2) очков.

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