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«Адмирал» в буллитах вырвал победу у «Витязя», нанеся команде третье поражение подряд

«Адмирал» в буллитах вырвал победу у «Витязя», нанеся команде третье поражение подряд
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Адмирал» принимал «Витязь». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2022, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
Витязь
Московская область
1:0 Ибатуллин (Горшков, Саюстов) – 09:48 (5x5)   1:1 Гончаров (Руа, Рассказов) – 16:14 (5x5)   1:2 Старков (Рассказов, Уилсон) – 25:55 (5x4)   2:2 Файзуллин (Елисеев, Чебыкин) – 59:25 (5x5)   3:2 Червены – 65:00 (ПБ)

На 10-й минуте Руслан Ибатуллин вывел владивостокскую команду вперёд. На 17-й минуте Никита Гончаров сравнял счёт. На 26-й минуте Степан Старков, реализовав численное большинство, вывел гостей вперёд. Второе очко за результативную передачу получил Кирилл Рассказов. За 35 секунд до завершения третьего периода Данил Файзуллин сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс Рудольф Червены.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 20 октября в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Адмирал» 21 октября примет «Спартак».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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