Овечкин сравнялся с легендой «Вашингтона» и «Бостона» Оутсом по числу матчей с 2+ очками

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (6:4) отметился ещё одним статистическим достижением в Национальной хоккейной лиге.
Российский капитан «столичных» забил два гола и отдал две результативные передачи. Как отмечается на официальном сайте рекордов НХЛ, для Овечкина этот матч стал 398-м в карьере, когда нападающий набирал не менее двух очков. По этому показателю капитан «столичных» вышел на 16-е место, сравнявшись с легендой «Сент-Луис Блюз», «Бостон Брюинз» и «Вашингтона» Адамом Оутсом. Впереди — Марк Рекки (399).
Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.
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