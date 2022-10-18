«Первая шайба была своего рода удачей». Овечкин прокомментировал первые голы в сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свои первые голы в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. Он дважды поразил ворота «Ванкувер Кэнакс» (6:4) во встрече регулярного чемпионата.

«Очевидно, что в предыдущих матчах у меня были довольно хорошие шансы. Но даже сегодня, вы знаете, первая шайба была своего рода удачей, но в этой ситуации ты как-то принимаешь это и идёшь дальше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Ранее в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

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