Лебрюн: возможный обмен Кейна из «Чикаго» состоится на его условиях

Инсайдер Пьер Лебрюн рассказал о переговорах агента форварда «Чикаго» Патрика Кейна и генменеджера клуба Кайла Дэвидсона.

«Текущий план для Кейна и «Блэкхокс» заключается в том, чтобы Бриссон (агент игрока. — Прим. «Чемпионата) и генеральный менеджер Кайл Дэвидсон вернулись за стол переговоров где-то в декабре или январе. На практике Дэвидсон и Бриссон уже ведут регулярный диалог, учитывая, что агент представляет семь игроков из состава «Чикаго».

Ключевым элементом является то, что «Блэкхокс» никоим образом не будут давить на игрока. Если обмен случится, это будет на условиях Кейна. Из уважения ко всему, что Кейн значит для клуба», — написал Лебрюн в своей статье на The Athletic.

Напомним, у 33-летнего игрока начинается последний год действия контракта с кэпхитом $ 10,5 млн. Следующим летом форвард может стать неограниченно свободным агентом.